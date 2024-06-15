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Зеленський провів зустріч із президенткою Швейцарії на інавгураційному Саміті миру, відео

16:39, 15 червня 2024
Під час зустрічі обговорили останні приготування й технічні деталі організації Саміту, фіналізували підсумкове комюніке та приділили окрему увагу подальшому плану дій.
Зеленський провів зустріч із президенткою Швейцарії на інавгураційному Саміті миру, відео
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У суботу, 15 червня, перед початком інавгураційного Саміту миру Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президенткою Швейцарії Віолою Амхерд. Про це повідомив офіційний сайт Глави держави.

Глава Української держави подякував Швейцарії та особисто Віолі Амхерд за лідерство та співпрацю в організації інавгураційного Глобального саміту миру.

Під час зустрічі вони обговорили останні приготування й технічні деталі організації Саміту, фіналізували підсумкове комюніке та приділили окрему увагу подальшому плану дій.

Лідери відзначили, що до інавгураційного Саміту миру вдалося залучити безпрецедентне представництво учасників – 101 країну та міжнародну організацію з усіх континентів: Латинської Америки, Близького Сходу та Азії, Африки, Європи, Тихоокеанського регіону, Австралії, Північної Америки. Дві третини країн-учасниць представлені на найвищому рівні.

«Ще частина країн і лідерів проявили інтерес до нашого Саміту та відреагували на миротворчий імпульс Формули миру. І навіть якщо їх сьогодні тут, на першому Саміті, немає, нам вдалося повернути світові ідею, що колективні зусилля здатні зупинити війну та встановити справедливий мир. Ця ідея точно спрацює, бо світ має силу», – сказав Володимир Зеленський.

Президент України презентував Формулу миру під час саміту лідерів G20 в Індонезії в листопаді 2022 року. Згодом відбулися чотири зустрічі радників із питань національної безпеки: у Копенгагені, Джидді, на Мальті та в Давосі. Після останньої такої зустрічі та візиту Володимира Зеленського до Швейцарії цьогоріч у січні розпочалася підготовка до інавгураційного Саміту миру.

Під час Саміту учасники обговорять три теми: ядерна безпека, продовольча безпека та звільнення всіх полонених і депортованих українців.

Після зустрічі Володимир Зеленський та Віола Амхерд зробили декілька заяв.

Раніше ми писали, 15 червня у Швейцарії розпочнеться дводенний Глобальний саміт миру, який присвячений обговоренню української формули миру. У заході візьмуть участь десятки країн, майже 60 з них – на найвищому рівні.

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