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У Києві обвалилася частина мосту – соцмережі, фото та відео

19:12, 19 червня 2024
Очевидці розповідають, що впала залізобетонна балка і перегородила рух в обидві сторони під шляхопроводом.
У Києві обвалилася частина мосту – соцмережі, фото та відео
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У середу, 19 червня, на одному зі шляхопроводів обрушилася частина конструкцій.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали та публікують фото та відео з місця події.

«Очевидці розповідають, що впала залізобетонна балка і перегородила рух в обидві сторони під шляхопроводом, - написали у повідомленні.

Наразі офіційних коментарів щодо події не надходило.

Оновлено

У Патрульній поліції Києві повідомили, що у зв'язку з обвалом частини шляхопроводу на проспекті Повітряних Сил, рух транспорту перекритий на вулиці Борщагівській в обох напрямках.

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