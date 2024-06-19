У Києві розчищають дорогу від зруйнованих конструкцій мосту, фото

Рятувальники розрізають металеві конструкції за допомогою гідро- та електроінструменту.

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Як писала «Судово-юридична газета», у столиці фрагменти пішохідної частини Повітрофлотського шляхопроводу впали на трамвайну лінію.

У КМДА повідомили, що через обвал затримується рух трамваїв № 1, 3. Також тимчасово перекритий рух автівок уздовж трамвайної лінії. КП «Київпастранс» організував рух автобусів за маршрутом трамвая № 3.

У Головному управлінні ДСНС України у м. Києві повідомили, що рятувальники розрізають металеві конструкції за допомогою гідро- та електроінструменту. Також проводиться розчищення дороги від зруйнованих конструкцій.

На місці працює 17 чоловік особового складу та 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Також задіяні рятувальники КАРС.

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