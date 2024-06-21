В Карпатах під час спуску з Говерли заблукали діти, фото

Туристи не зорієнтувалися на місцевості та потребували допомоги рятувальників.

На Івано-Франківщині рятувальники розшукали групу туристів. Як повідомили у ДСНС України, під час спуску з гори Говерла заблукало 9 людей, з них сім – це діти.

«Туристи не зорієнтувалися на місцевості та потребували допомоги надзвичайників», - пишуть у ДСНС.

Гірські рятувальники розшукали мандрівників, супроводили їх до однієї із навчально-спортивних баз, звідки ті направилися до місця проживання.

У ДСНС рекомендують туристам перед мандрівкою обов’язково ознайомитися з маршрутом та підготуватися до походу. Окрім того, радять завантажувати мобільний застосунок «Порятунок у горах» та обов’язково слідкувати за штормовими попередженнями.

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