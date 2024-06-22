Удар авіабомби по будинку у Харкові: рятувальники показали фото та відео наслідків

Загалом внаслідок удару по городу за попередніми даними загинуло вже 3 особи, ще 42 постраждало.

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Як відомо, росія вдарила КАБом по житловому будинку в Харкові.

Головне управління ДСНС України у Харківській області повідомило, наразі тривають аварійно-рятувальні роботи на місці влучання авіабомби у житловий 5-поверховий будинок.

«Працюють 80 співробітників ДСНС та 18 одиниць аварійно-рятувальної техніки. Крім того, триває ліквідація пожежі житлового будинку площею 300 кв.м. у передмісті Харкова», - заявили у ДСНС.

Рятувальники додали, що загалом внаслідок масованого удару по місту за попередніми даними загинуло вже 3 особи, ще 42 постраждало, з них 2 дитини.

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