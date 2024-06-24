Росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру в Одесі: з’явилися перші фото

В результаті обстрілу по цивільній інфраструктурі є поранені.

Вранці 24 червня російські окупанти вдарили ракетами по Одесі. Зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі, є постраждалі. Про це повідомив очільник Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, результатом російської атаки стали поранення трьох осіб: 19-річного хлопця та двох чоловіків у віці 50 та 58 років, які були доставлені до лікарні. Медичні працівники надають їм необхідну допомогу.

Ліквідація наслідків атаки триває.

За інформацією місцевих ЗМІ, ракети спрямовувалися на цивільні об'єкти. Повітряна тривога була оголошена о 7:49 ранку, коли повітряні сили зафіксували дві ракети, що наближалися до Одеської області.

Патрульна поліція опублікувала перші фото після вибуху.

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