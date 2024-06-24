Перші пари одружились онлайн у Дії, відео

Три пари розписалися через Дію.

Перші пари вже одружилися у додатку «Дія». Триває бета-тестування цієї функції, розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, вже три пари уклали шлюб онлайн.

Повідомляється, що першою випробувала одруження онлайн пара нардепа та військовослужбовця Романа Лозинського і викладачки Українського католицького університету Світлани Кісільової.

"Пара була разом під час розпису, бо, крім любові одне до одного, має пристрасть до інновацій. Тому одружилися в Дії першими як справжні early adopters. Спочатку ми думали, що ключова аудиторія послуги - пари на відстані, а Роман і Світлана вигадали інше застосування сервісу - поєднали онлайн-церемонію та офлайн-весілля. Беріть на замітку", - розповів Федоров.

Міністр додав, що всього на бета-тестування вже записалося 2,5 тисяч пар, і зазначив, що вже скоро сервіс буде доступний для всіх.

"Україна - перша країна у світі, де не треба буде ходити в ДРАЦС, щоб сказати коханій людині «Так». Перша країна у світі, яка дає змогу одружитися навіть парі на відстані. Незалежно від того, відстань вимірюється містами чи материками. Створюйте свої родини, кохайте одне одного й примножуйте свою любов. Цифровізуємо все, навіть кохання", - зазначив міністр.

Нагадаємо, що Федоров анонсував появу у Дії свідоцтва про шлюб, розлучення та зміну імен.

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