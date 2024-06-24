Практика судів
  1. В Україні

Перші пари одружились онлайн у Дії, відео

17:36, 24 червня 2024
Три пари розписалися через Дію.
Перші пари одружились онлайн у Дії, відео
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Перші пари вже одружилися у додатку «Дія». Триває бета-тестування цієї функції, розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, вже три пари уклали шлюб онлайн. 

Повідомляється, що першою випробувала одруження онлайн пара нардепа та військовослужбовця Романа Лозинського і викладачки Українського католицького університету Світлани Кісільової.

"Пара була разом під час розпису, бо, крім любові одне до одного, має пристрасть до інновацій. Тому одружилися в Дії першими як справжні early adopters. Спочатку ми думали, що ключова аудиторія послуги - пари на відстані, а Роман і Світлана вигадали інше застосування сервісу - поєднали онлайн-церемонію та офлайн-весілля. Беріть на замітку", - розповів Федоров. 

Міністр додав, що всього на бета-тестування вже записалося 2,5 тисяч пар, і зазначив, що вже скоро сервіс буде доступний для всіх.

"Україна - перша країна у світі, де не треба буде ходити в ДРАЦС, щоб сказати коханій людині «Так». Перша країна у світі, яка дає змогу одружитися навіть парі на відстані. Незалежно від того, відстань вимірюється містами чи материками. Створюйте свої родини, кохайте одне одного й примножуйте свою любов. Цифровізуємо все, навіть кохання", - зазначив міністр.

Нагадаємо, що Федоров анонсував появу у Дії свідоцтва про шлюб, розлучення та зміну імен.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
МОН змінює правила вступу на аспірантуру у 2024 році – вступити на контракт можна буде лише на заочну або вечірню форми, які не дають право на відстрочку

До аспірантури вступити на контракт можна буде лише на заочну або вечірню форми, які не дають право на відстрочку.

У вихідні дні сайт ВККС разом з усіма системами та реєстрами працювати не буде – ВККС

Проблеми виникли через поганий стан енергосистеми країни.

Комітет додав до законопроекту про дрібні крадіжки майна норми про порядок відсторонення прокурорів Генпрокурором для перевірки доброчесності

У редакції до другого читання законопроекту про відповідальність за дрібні крадіжки пропонується встановити, що за поданням Генеральної інспекції Генеральний прокурор може відсторонити прокурора від виконання службових повноважень під час проведення службового розслідування або перевірки доброчесності.

ТЦК вказував, що не має повноважень надавати відстрочку від призову чоловіку, який утримує батьків з інвалідністю – що вирішив суд з огляду на зміну правового регулювання

Суд зазначив, що враховуючи встановлені обставини і зміну правового регулювання під час розгляду справи, ефективним способом захисту порушеного права позивача є зобов`язання ТЦК розглянути заяву позивача та прийняти рішення щодо надання відстрочки від призову.

Велика Палата Верховного Суду скасувала свою ухвалу про відмову у відкритті провадження після рішень КСУ і ЄСПЛ

Приватному підприємству довелося пройти після ЄСПЛ також і через Конституційний Суд, аби за його заявою ВП ВС відкрила провадження.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ярослав Мельник
    Ярослав Мельник
    суддя Київського апеляційного суду
  • Віктор Мачульський
    Віктор Мачульський
    суддя Волинського окружного адміністративного суду
  • Віктор Братасюк
    Віктор Братасюк
    суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області