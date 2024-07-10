У Шевченківському районі Києва чоловік знайшов пістолет та набої до нього, фото

Під час прогулянки містом чоловік виявив предмет схожий на пістолет та набої до нього.

Джерело фото: Патрульна поліція Києва

У поліції Києві повідомляють про те що містяни продовжують виявляти небезпечні знахідки. Так, у Шевченківському районі на лінію 112 звернувся чоловік та поінформував, що під час прогулянки містом виявив предмет схожий на пістолет та набої до нього.

На місці події інспектори огородили небезпечні знахідки та викликали слідчих й вибухотехніків.

Як діяти, якщо виявили небезпечні предмети:

у жодному разі не торкайтеся та не наближайтеся до них;

повідомте про знахідку на спецлінію 112;

до приїзду поліції не допускайте інших осіб до місця виявлення підозрілих предметів;

негайно припиніть будь-які роботи в районі виявлення вибухонебезпечних предметів.

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