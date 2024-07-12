У Києві поливають вулиці через аномальну спеку, відео

Полив вулиць дозволяє зменшити кількість пилу, а також охолоджує покриття для зменшення деформацій у спеку.

Скріншот із відео

У столиці дорожники освіжають вулиці у дні аномальної спеки. У п’ятницю, 12 липня, протягом дня на вулично-дорожній мережі столиці працюватиме 39 поливомийних машин. Про це пишуть у КМДА.

Насамперед поливають магістралі загальноміського і районного значення. Саме цими автошляхами рухається найбільше вантажного транспорту.

Зазначається, що полив вулиць дозволяє зменшити кількість пилу, а також охолоджує покриття для зменшення деформацій у спеку.

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