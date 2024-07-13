В Івано-Франківській області обвалився міст над річкою: мати з двома дітьми впали у воду, фото

9-річну дівчинку знесло водою і вона загинула.

Фото: ДСНС

У селі Космач Івано-Франківської області 12 липня обвалився дерев'яний міст над рікою Пістинька. Мати із двома дітьми впали у воду. Про це повідомляє ДСНС.

30-річна жінка з дітьми 2021-го і 2015 року народження переходила через місток, коли стався раптовий прихід води й дерев'яну споруду обірвало.

Маму та хлопчика врятували з річки місцеві мешканці, а дівчинку знесло водою. Пізніше рятувальники знайшли її тіло.

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