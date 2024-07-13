У Києві спалахнула квартира у багатоповерхівці, фото

У Оболонському районі столиці сталася пожежа у квартирі.

У суботу, 13 липня, у столиці на провулку Балтійському сталася пожежа у житловому багатоповерховому будинку. Про це повідомило Головне управління ДСНС України у м. Києві.

Загоряння сталось на балконі однієї із квартир на 13 поверсі, з розповсюдженням полум'я у кімнату.

«О 14:02 пожежу було ліквідовано», - заявили у ДСНС.

У результаті інциденту ніхто не постраждав.

Причина пожежі наразі встановлюється правоохоронними органами.

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