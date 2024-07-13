На очах у поліції порушив ПДР: у Києві покарали водія Mercedes, відео

У столиці притягнули до відповідальності порушника ПДР.

У Печерському районі Києва покарали водія автомобіля Mercedes, який порушив вимоги горизонтальної дорожньої розмітки.

Як повідомила патрульна поліція Києва, інспектори наздогнали та зупинили керманича.

На порушника патрульні склали відповідні адміністративні матеріали та поспілкувалися з ним, щодо дотримання ПДР у майбутньому.

У поліції нагадали, що згідно з ч. 1 ст. 122 КУпАП, за порушення вимог дорожньої розмітки передбачений штраф — 340 гривень.

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