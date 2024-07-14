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Чи всіх військовозобов'язаних автоматично мобілізують після оновлення даних, – розповіли в Мноборони

12:05, 14 липня 2024
Оновлення даних створене, щоб всі військозобов'язані знаходились на військовому обліку.
Чи всіх військовозобов'язаних автоматично мобілізують після оновлення даних, – розповіли в Мноборони
Джерело фото: ArmyInform
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Звернення до оновлення персональних даних для військовозобов'язаних в Україні, що має відбутися до 16 липня, не означає автоматичної мобілізації. Про це повідомив директор Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України Марк Андрусяк.

За його словами, до моменту, що ми маємо сьогодні, близько трьох мільйонів громадян вже оновили свої особисті дані. Однак потреба Збройних Сил України у призові під час можливої мобілізації значно менша, ніж кількість оновлених записів.

«На сьогодні з інформацією, що в нас вже є, оновили свої дані близько 3 млн громадян. Потреба ЗСУ для призову під час мобілізації значно менша. ТОму не всі громадяни, які оновили облікові дані будуть призвані на військову службу», - підкреслив він.

Марк Андрусяк також підкреслив, що процес оновлення даних спрямований на забезпечення справедливого підходу, щоб всі військовозобов'язані знаходились на військовому обліку, але це не є підставою для автоматичного призову на військову службу.

Крім того, «Судово-юридична газета» писала  - невідповідність даних електронного військового квитка даним з електронного Реєстру «Оберіг» є підставою для доставки особи до ТЦК під час перевірки документів.

Нагадаємо, штраф за неоновлення даних не будуть виписувати лише тим, хто уточнив облікові дані після 18 травня.

Також, як раніше писала «Судово-юридична газета», забронювати працівника через портал Дія буде неможливо, якщо про нього відсутні дані в Реєстрі військовозобов’язаних «Оберіг».

Крім того, ми писали, що Кабмін врегулював порядок створення електронного військово-облікового документу з QR-кодом, але знов не згадав про Резерв+.

При цьому, у Міноборони раніше пояснили, чому «Резерв+» не замінює фізичного візиту до ТЦК.

В свою чергу, заступниця міністра оборони стверджує, що на людей, які не оновили дані, ТЦК може скласти постанову лише після перевірки відсутності інформації в усіх реєстрах і виклику до ТЦК.

Раніше «Судово-юридична газета» розповідала, що суд скасував штраф ТЦК, який посилався на дані з Реєстру «Оберіг», бо згадки про «Оберіг» немає ані в законі, ані в підзаконних актах.

При цьому у Кабміні і Міноборони «Судово-юридичній газеті» надали відповідь, чому постанова про Резерв+ засекречена.

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