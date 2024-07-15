У Києві сталась ДТП за участі легковика та сміттєвоза: є постраждалі, фото

У Оболонському районі столиці дорогу не поділили автомобіль Toyota та сміттєвоз.

Фото: ДСНС

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У неділю, 14 липня, до у Києві на проспекті Володимира Івасюка сталась дорожньо-транспортна пригода.

Як повідомило Головне управління ДСНС України у м. Києві, внаслідок зіткнення легкового автомобіля Toyota з сміттєвозом, стався витік пального.

«Рятувальники надали допомогу по змиттю пального з проїжджої частини дороги», - заявили у ДСНС.

Медики надали допомогу учасникам ДТП до прибуття пожежного підрозділу.

Причини події будуть встановлювати правоохоронці.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.