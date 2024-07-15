Як працюють артилеристи ЗСУ під час лютої спеки: відео

Українські захисники під час важких погодних умов продовжують нищити ворога.

На фронті, як в прямому, так і переносному сенсі дуже гаряче. Ворог постійно обстрілює позиції українських захисників, а люта спека, яка останнім часом тримається у країні, також дошкуляє нашим воїнам.

У мережі оприлюднили відео, у яких умовах доводиться працювати артилеристам ЗСУ під час лютої спеки.

Нагадаємо, тільки у Києві за три дні встановлено сім температурних рекордів.

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