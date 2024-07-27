У Києві на Майдані Незалежності сталася серйозна ДТП, в якій постраждали троє людей: фото

19-річний водій позашляховика Audi, громадянин іншої країни, не впорався з керуванням та скоїв наїзд на металевий паркан.

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У центрі Києва сталася аварія, в якій постраждали троє людей. Про це повідомляє столична поліція.

За попередньою інформацією, 19-річний водій позашляховика Audi, громадянин іншої країни, рухаючись по вулиці Михайлівській, не впорався з керуванням та скоїв наїзд на металевий паркан.

Внаслідок автопригоди тілесні ушкодження отримали троє осіб – два пасажира автівки – молодики віком 21-22 років, та пішохід – чоловік 1971 року народження.

Постраждалих лікарі госпіталізували до медичних закладів для надання допомоги в умовах стаціонару. Правоохоронці перевірили водія на стан сп’яніння – «Драгер» показав, що керманич позашляховика був тверезим.

Слідчі продовжують працювати на місці події, вирішується питання правової кваліфікації.

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