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У Дарницькому районі у Києві замість ліхтарів встановили вогнегасники: фото

11:34, 1 серпня 2024
Замість ліхтарів встановили вогнегасники та пожежні гідранти, які підсвітлюють вулиці.
У Дарницькому районі у Києві замість ліхтарів встановили вогнегасники: фото
Джерело фото: Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація / Facebook
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У Дарницькому районі облаштували алею з вогнегасниками замість ліхтарів.

Про це повідомляє Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація.

«Що робить цю алею такою особливою? Все просто: звичайні вогнегасники та пожежні гідранти не просто нагадують про важливість безпеки, а й стали частиною вуличного освітлення», - сказано у повідомленні.

Джерело фото: Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація / Facebook

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