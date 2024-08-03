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Порушив ПДР – отримав постанову: у Києві покарали водія Ford Mustang, відео

07:54, 3 серпня 2024
У столиці притягнули до відповідальності порушника ПДР.
Порушив ПДР – отримав постанову: у Києві покарали водія Ford Mustang, відео
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У Святошинському районі Києва покарали водія автомобіля Ford Mustang, який рухався смугою призначеною для маршрутних транспортних засобів.

Як повідомила патрульна поліція Києва, правоохоронці наздогнали та зупинили порушника. З керманичем провели профілактичну бесіду, щодо недопущення подібних випадків у майбутньому та винесли на нього постанову за ч. 3 ст. 122 (Рух смугою громадського транспорту) КУпАП.

У поліції нагадали, що згідно з п. 17.1 ПДР України, на дорозі зі смугою для маршрутних транспортних засобів, позначеній дорожнім знаком 5.11, забороняються рух та зупинка інших транспортних засобів на цій смузі.

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