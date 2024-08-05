У Харкові масштабна пожежа на заводі «Турбоатом»: відео

Попередньо причина - самозаймання на непрацюючій градирні.

У Харкові спалахнула потужна пожежа на турбінобудівному підприємстві «Турбоатом», одному з найбільших у світі. Вогонь охопив стару градирню, яка не використовувалася понад 20 років.

Місцеві пабліки повідомляють, що внаслідок пожежі не було вибухів, і жодних постраждалих не зафіксовано. На момент інциденту в будівлі не було активного обладнання, тому приводу для серйозного занепокоєння немає.

Попередньо, у Харкові під час пожежі не зафіксовано обстрілів. Пожежні служби працюють над ліквідацією вогню, і причини самозаймання наразі встановлюються.

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