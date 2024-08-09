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Мінкульт заявив про рейдерське захоплення землі Музею в Пирогові через рішення апеляційного суду

09:42, 9 серпня 2024
МКІП: Апеляційний суд фактично легалізував рейдерське захоплення частини території Національного музею у Пирогові.
Мінкульт заявив про рейдерське захоплення землі Музею в Пирогові через рішення апеляційного суду
Джерело фото: Мінкульт
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Міністерство культури і інформаційної політики України повідомило, що Північний апеляційний господарський суд фактично легалізував рейдерське захоплення нежитлових будівель та земельної ділянки загальною площею понад 17 800 кв. м Національного музею народної архітектури та побуту України у Києві, які які Музей у Пирогові на законних підставах використовує з 1970-х років.

Згідно з інформацією відомства, йдеться про захоплення нежитлових будівель та земельної ділянки загальною площею понад 17 800 квадратних метрів, які музей використовує з 1970-х років. МКІП зазначає, що майно було зареєстроване на підставних осіб.

Музей звернувся за захистом до Офісу протидії рейдерству Міністерства юстиції України. У 2022 році Офіс скасував незаконну реєстрацію, а також порушив кримінальну справу за процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора України.

«Шахраї вирішили легалізувати рейдерське захоплення через судове рішення. Господарський суд міста Києва своїм рішенням від 26.02.2024 року по справі 910/15965/23 повністю відмовив в задоволенні позову та залишив в силі вказаний наказ Офісу антирейдерства Міністерства юстиції», – йдеться у повідомленні.

Проте, 7 серпня Північний апеляційний господарський суд скасував наказ Міністерства юстиції, що дало можливість легалізувати захоплення.

МКІП заявляє, що Північний апеляційний господарський суд своїми діями фактично легалізував рейдерське захоплення частини території та приміщень музею.

«7 серпня 2024 року Північний апеляційний господарський суд розглянув справу 910/15965/23 та виніс постанову, якою скасував рішення Господарського суду міста Києва від 26.02.2024 року по справі 910/15965/23, та ухвалив нове – задовольнити позов та скасувати наказ Міністерства юстиції України №3056/5 від 20.07.2022 року. Своїми діями Північний апеляційний господарський суд фактично легалізував рейдерське захоплення частини території та приміщень Національного музею народної архітектури та побуту України (Пирогів)», – зазначили в МКІП.

Тепер Музей у Пирогові разом з МКІП планує звернутися до Верховного суду для подальшого розгляду справи.

Раніше столичній громаді повернули у власність земельну ділянку поблизу Національного музею народної архітектури та побуту України. Мова йде про землі біля Музею в Пирогові площею майже 19 га та вартістю понад 442 млн гривень.

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