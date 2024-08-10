У Дніпровському районі Києва сталася пожежа на 21-му поверсі багатоповерхівки – фото

43 рятувальники боролися з вогнем, вигоріло 30 квадратних метрів.

Джерело фото: ДСНС

У суботу, 10 серпня, о 13:57 рятувальники отримали повідомлення про пожежу в Дніпровському районі Києва. Загоряння сталося в квартирі на 21-му поверсі 25-поверхового житлового будинку. Про це повідомили в ДСНС.

Пожежу, що охопила площу в 30 квадратних метрів, вдалося ліквідувати о 15:01. Для боротьби з вогнем були залучені 43 рятувальники та 10 одиниць спеціальної і основної пожежно-рятувальної техніки.

На щастя, жертв та постраждалих немає. Причину виникнення пожежі з'ясовуватимуть правоохоронні органи.

Джерело фото: ДСНС

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