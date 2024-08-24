Так звучить наша Незалежність – Володимир Зеленський опублікував відео

Так відчувається нами свобода, так виглядає Україна, так виглядає незалежність, а ось так вона звучить, написав Глава держави.

Джерело фото: president.gov.ua

33 роки тому Україна відродилася на картах світу, а сьогодні Україна підкорює серця всього світу та надихає сміливістю. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський у День Незалежності.

«Так відчувається нами свобода. Так виглядає Україна. Так виглядає незалежність. А ось так вона звучить», - написав Глава держави і опублікував відео:

«І міцний кордон має бути між нами та ворогом, а поміж українцями не буде жодних стін. Бо Україна – у кожному з нас. Незалежність – у кожному з нас. І об’єднані, ми здатні перемагати. Це довело 24 лютого. Довів 2022-й і 2023-й рік. Доводить і цей рік. Ми вистояли, стримали й дали відсіч ворогу, а тепер робимо це на його болотах.

Ми знаємо, що таке незалежність. Як важко її відродити. Як важко її захистити. Але ми знаємо: все залежить від нас», - наголосив Володимир Зеленський.

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