Практика судів
  1. В Україні

Зеленський вперше показав українську ракету-дрон «Паляниця», відео

10:33, 25 серпня 2024
Розробку цієї ракети завершили за 1,5 роки.
Зеленський вперше показав українську ракету-дрон «Паляниця», відео
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як відомо, українські воїни вперше завдали удару по російських військових за допомогою ракети-дрона «Паляниця».

Президент Володимир Зеленський вперше показав новітню українську далекобійну ракету "Паляниця". Україна не розсекречує головні характеристики ракети - радіус дії, бойову частину та кількість виготовлених одиниць.

Президент наголосив, що ракет-дронів ставатиме більше, «як стало більше наших далекобійних ударних дронів, результати яких ми бачимо майже щодня».

Задачі української ракети - захист мирного населення шляхом знищення наступального потенціалу ворога на його території.

Розробку української далекобійної ракети-дрон завершили за 1,5 року.

 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суддів з судів, територіальна підсудність яких була змінена, краще відряджати в ті суди, в які передані їх справи – Верховний Суд

У Верховному Суді намагаються збалансувати навантаження між судами, яким визначена територіальна підсудність судів, розташованих на окупованих територіях.

Опора на власні сили та реформа Секретаріату: що очікувати від Андрія Пасічника на посаді голови ВККС

Новий голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів планує зробити ВККС фінансово незалежною, домовитися з ГРД та зменшити вплив іноземних партнерів на Комісію.

Співбесіди з кандидатами на посади дисциплінарних інспекторів відбудуться з 26 серпня по 6 вересня

Є 5 кандидатів на посаду заступника керівника Служби дисциплінарних інспекторів та 45 претендентів на посади дисциплінарних інспекторів.

Кабмін дозволив оплачувати допомогу адвокатів за рахунок національного кешбеку

Допомога адвокатів та юридичні послуги можуть бути оплачені за рахунок проекту національного кешбеку, який запрацює з 2 вересня.

Кабмін опублікував зміни до порядку надання відстрочки доглядачам та піклувальникам

Військовозобов’язані, зайняті постійним доглядом за хворою дружиною, дитиною чи своїми батьком чи матір’ю, не зазначають у заяві про надання відстрочки інформацію про інших працездатних членів сім’ї, які зобов’язані та можуть здійснювати постійний догляд.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Бориславський
    Юрій Бориславський
    голова Залізничного районного суду м. Львова