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Мати загиблого пілота «Джуса» сіла у винищувач F-16, на якому мріяв літати її син — відео

17:40, 25 серпня 2024
Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук зазначив, що Андрій Пільщиков зовсім трохи не дочекався свого відрядження до США на навчання на F-16.
Мати загиблого пілота «Джуса» сіла у винищувач F-16, на якому мріяв літати її син — відео
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25 серпня виповнився рік від дня загибелі пілота Повітряних сил ЗСУ Андрія (Джуса) Пільщикова. З цієї нагоди командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук надав можливість його матері Лілії посидіти в кабіні винищувача F-16, на якому мріяв літати її син. Відповідне відео опубліковано на Youtube-каналі Повітряних Сил ЗСУ.

«На церемонії прощання із «Джусом» я пообіцяв матері Андрія Пільщикова - Лілії Олександрівні бодай посидіти в кабіні F-16, у літаку, на якому так мріяв літати її Андрій. І я дотримав свого слова», - розповів Олещук.

За його словами, «Джус» зовсім трохи не дочекався свого відрядження на навчання до США.

«І сьогодні в кабіні F-16-го його мати. Вона продовжує справу свого сина і зробить усе, щоб наші крила міцніли», - наголосив командувач.

«Я дуже щаслива. Я їхала сюди і думала, що тіло може загинути, а душа залишається з нами. Я думаю, що Андрій це бачить, чує та радується. Тепер головне, що немає дороги назад», - розповіла мати Андрія Лілія Авер’янова після того, як сіла у сучасний літак.

Нагадаємо, 25 серпня 2023 року сталася жахлива авіаційна катастрофа. Під час бойового вильоту пари Л-39 загинуло одразу три українських пілота: В’ячеслав Мінка, Сергій Проказін та Андрій Пільщиков (позивний «Juice»).

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