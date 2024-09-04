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Побили знайому та зняли на відео: суд притягнув до кримінальної відповідальності трьох подруг

23:36, 4 вересня 2024
Троє обвинувачених свою вину визнали повністю, просили у потерпілої вибачення та добровільно відшкодували вартість лікування.
Побили знайому та зняли на відео: суд притягнув до кримінальної відповідальності трьох подруг
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Суд встановив, що троє подруг, на той час неповнолітні учениці восьмого та дев′ятих класів різних шкіл, у тому числі Бердичівського та тоді ще Козятинського  районів, змовилися побити свою ровесницю, на той час 14-річну знайому, зняти  свої дії на відео та поширити в  інтернеті.

Таким чином подруги вирішили принизити та покарати дівчину з надуманих причин. Для цього вони призначили потерпілій зустріч після школи, відвели у безлюдне місце та вчинили розправу: ображали, повалили на землю та  били руками і ногами в голову та по тілу. Усе це одна з обвинувачених знімала  на телефон, а згодом інша виклала відео у соціальній мережі.

Внаслідок побиття дівчина зазнала не лише фізичних травм, які  судмедекспертиза  визначила як легкі тілесні ушкодження,  але й значних моральних страждань через приниження та сором після того, як відео  було поширене та набуло розголосу.

Усі троє обвинувачених свою вину в інкримінованому злочині, який за законом нині є нетяжким, визнали повністю, просили у потерпілої вибачення та  добровільно відшкодували вартість лікування.

Призначаючи вид та міру покарання, суд врахував характер суспільно небезпечного діяння, його зухвалість, але при цьому особи обвинувачених, які є раніше не судимими,  та  їхній неповнолітній  вік. Особливо до уваги суд узяв запропоновану прокурором міру покарання – пробаційний нагляд, який є значно менш  суворим, ніж єдине можливе покарання щодо неповнолітніх на час подій у виді позбавлення волі.

На думку суду, саме призначене покарання сприятиме досягненню мети покарання та буде необхідним і достатнім для виправлення обвинувачених та запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як ними, так і іншими особами.

Пошук судових рішень по вказаному провадженню можна здійснити в ЄДРСР за номером 274/2318/20.

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