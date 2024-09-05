У Києві через закриття метро з лівого берега на правий і тривогу утворилися гігантські черги, фото і відео

Міська влада лишає заблокованими мешканців лівого берегу Києва, коли транспорт припиняє ходити через тривогу - вони не можуть дістатися роботи.

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У Києві тривога тривала понад 9 годин. Через закриття метро утворилися величезні черги на наземний транспорт. Кияни намагаються потрапити з лівого берега на правий.

Зокрема, на Лісовий вишикувалася гігантська черга на маршрутку на правий берег.

Також велике скупчення людей помітили на зупинці біля метро Чернігівська.

Очевидці повідомляють, що на станції метро Позняки люди стоять навіть на сходах — не можуть спуститися на перон. З Харківської поїзд вже приходить переповнений.

У Київському метрополітені зазначили, що рух поїздів організовано з урахуванням наявної кількості машиністів та рухомого складу, які є наразі.

Через тривалу повітряну тривогу на лініях метрополітену інтервали між поїздами орієнтовно складають:

червона лінія – 9-10 хвилин;

синя лінія – 10 хвилин;

зелена лінія – 10 хвилин.

Там зазначають, що для відновлення нормальних графіків поїздів потрібно 1-1,5 години.

Крім того, на дорогах столиці утворилися затримки руху. Зокрема, біля Дніпровської набережної помітили кілометровий затор.

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