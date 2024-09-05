Українська фехтувальниця Ольга Харлан заручилася з бойфрендом-італійцем і показала обручку, фото

Несподівано я сказала: «Так», — поділилася олімпійська чемпіонка Ольга Харлан.

Фото: Інстаграм Луїджі Самеле

Українська фехтувальниця Ольга Харлан повідомила, що вона виходить заміж. Її наречений - італійський фехтувальник Луїджі Самеле.

"Несподівано" я сказала так", - написала Харлан у соцмережі та опублікувала фото, де позує біля свого коханого з обручкою на безіменному пальці.

Ольга та Луїджі почали зустрічатися ще у 2019 році. Він є відомим італійським фехтувальником та триразовим чемпіоном Європи.

34-річна Харлан була заміжня за українським шаблістом Дмитром Бойком, але у 2018 році пара розлучилася.

Фото: Інстаграм Ольги Харлан

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