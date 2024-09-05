В Одесі через рекордну кількість опадів рятувальники визволяли з води автівки та автобуси, відео

В місті випала рекордна кількість опадів.

В Одесі рятувальники надали допомогу 35 постраждалим через негоду. Як повідомили у ДСНС України 5 вересня, за даними Українського гідрометеорологічного центру, напередодні в місті випала рекордна кількість опадів – 44 мм, що перевищує середню місячну кількість для вересня.

Надзвичайники вилучили 15 легкових автомобілів та 3 мікроавтобуси з підтоплених ділянок вулиць міста.

6 вересня в Одесі та області також прогнозується помірний дощ, гроза. Вітер північно-східний, 9-14 м/с. На автошляхах області видимість під час дощу 2-4 км.

Мешканців регіону закликають бути уважними та обережними.

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