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В Ірпені чоловік знайшов у себе на подвір’ї мінометну міну, фото

09:28, 7 вересня 2024
Під час земляних робіт на приватному подвір’ї чоловік знайшов боєприпас.
В Ірпені чоловік знайшов у себе на подвір’ї мінометну міну, фото
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В Ірпені на Київщині чоловік виявив у себе на подвір’ї мінометну міну. Про це повідомляє Мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС України.

Так, під час земляних робіт на приватному подвір’ї чоловік знайшов предмет, схожий на міну.

На місце події негайно прибули піротехніки. Вони швидко ідентифікували предмет як сучасну мінометну міну калібру 120 мм, що представляла серйозну загрозу.

Протягом години фахівці обстежували прилеглу територію, щоб впевнитись, що інших вибухонебезпечних предметів немає.

Після завершення огляду міна була вилучена і доставлена на полігон для знищення згідно з установленими процедурами.

«У ситуаціях, що здаються повсякденними, не забувайте про можливі небезпеки. Перебуваючи на власному подвір’ї, завжди будьте уважні. Ворог може залишити небезпечні боєприпаси в найнеочікуваніших місцях.

Не ігноруйте будь-які зміни у знайомих обставинах. Бережіть себе та своє оточення!» — наголосили рятувальники.

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