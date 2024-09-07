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Біля будівлі Верховної Ради знайшли уламки збитого «шахеду», фото

10:04, 7 вересня 2024
Після нічної атаки «шахедів» біля будівлі Верховної Ради виявили уламки збитого безпілотника.
Біля будівлі Верховної Ради знайшли уламки збитого «шахеду», фото
Фото: facebook.com/verkhovna.rada.ukraine
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У ніч на 7 вересня російські окупанти дронами атакували Україну.

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, до відбиття повітряного нападу противника залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи підрозділи РЕБ Сил оборони України. Загалом в результаті протиповітряного бою збито 58 ударних БпЛА.

Згодом стало відомо, що після сьогоднішньої нічної атаки російських дронів уламки збитого беспілотника виявлено біля будівлі Верховної Ради України. Про це повідомили на facebook-сторінці парламенту.

«Пошкоджень не виявлено», - сказано у повідомленні.

Фото: facebook.com/verkhovna.rada.ukraine

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