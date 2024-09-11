Вручення золотих і срібних медалей у школах можуть скасувати: що відомо

Народна депутатка Наталія Піпа зазначила, що освітній комітет рекомендував у школах скасувати вручення медалей для заощадження бюджетних коштів.

Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій рекомендував скасувати виготовлення та вручення в школах золотих і срібних медалей державного зразка. Про це повідомила народна депутатка Наталія Піпа.

Вона зазначила, що "цей анахронізм ще існує лиш у пострадянських країнах".



За словами депутатки, протягом останніх років в Україні серед випускників збільшилася кількість золотих і срібних медалістів, але водночас за час коронавірусу і повномасштабної війни відбулося зниження рівня знань школярів. Крім того, серед учнів і учениць помітні освітні розриви.

Також вона зазначила, що наявність медалі не дає жодних переваг абітурієнту при вступі.

За словами Піпи, відмовившись від медалей у школах Україна також зекономить кошти у держбюджеті. А тих учнів, які найкраще вчаться, школи зможуть нагороджувати власними відзнаками.

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