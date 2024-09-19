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Марʼяна Безугла прокоментувала свій перехід до Комітету з питань зовнішньої політики, відео

14:15, 19 вересня 2024
Безугла після звільнення з з оборонного Комітету перейшла до Комітету з питань зовнішньої політики.
Марʼяна Безугла прокоментувала свій перехід до Комітету з питань зовнішньої політики, відео
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Як відомо, Верховна Рада проголосувала за звільнення Марʼяни Безуглої з посади заступниці голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки та члена Комітету. Вона розповіла, що тепер працюватиме в Комітеті з питань зовнішньої політики. 

За її словами, вона прийняла рішення перейти до Комітету з питань зовнішньої політики, аби розширити свою діяльність.

"Краще працювати в більш нейтральному середовищі і ще розвинути взаємодію з нашими союзниками", - заявила депутатка.

Вона додала, що звільнення головного інспектора Міноборони стало "останньою краплею" до її звільнення.

Як писала «Судово-юридична газета», очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія зареєстрував у Верховній Раді проект постанови 12041 про перехід народного депутата Мар’яни Безуглої до парламентського Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

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