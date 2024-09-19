Марʼяна Безугла прокоментувала свій перехід до Комітету з питань зовнішньої політики, відео

Безугла після звільнення з з оборонного Комітету перейшла до Комітету з питань зовнішньої політики.

Як відомо, Верховна Рада проголосувала за звільнення Марʼяни Безуглої з посади заступниці голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки та члена Комітету. Вона розповіла, що тепер працюватиме в Комітеті з питань зовнішньої політики.

За її словами, вона прийняла рішення перейти до Комітету з питань зовнішньої політики, аби розширити свою діяльність.

"Краще працювати в більш нейтральному середовищі і ще розвинути взаємодію з нашими союзниками", - заявила депутатка.

Вона додала, що звільнення головного інспектора Міноборони стало "останньою краплею" до її звільнення.

Як писала «Судово-юридична газета», очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія зареєстрував у Верховній Раді проект постанови 12041 про перехід народного депутата Мар’яни Безуглої до парламентського Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.