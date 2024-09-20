У Києві погіршився стан повітря – мешканцям радять не виходити на вулицю

У Києві тимчасово погіршився стан повітря, через що мешканців закликають обмежити тривале перебування на вулиці та утриматися від провітрювання приміщень. Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.
Станом на 7:00 ранку фіксується підвищений рівень концентрації зважених часток пилу в повітрі. За попередніми даними, причиною цього явища є пожежі в екосистемах Київської області, зокрема у Вишгородському районі, що було підтверджено Головним управлінням ДСНС Київщини.
До покращення ситуації зі станом повітря киянам рекомендують:
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