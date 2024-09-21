На Київщині гасять пожежі сухої трави — у ДСНС показали, як рятували їжака з полум’я, фото

У ДСНС повідомляють, що наразі в Україні активно ліквідовуються 26 великих пожеж в екосистемах, які охоплюють близько 2600 гектарів.

Фото: ДСНС

На Київщині триває ліквідація пожеж сухої трави. У ДСНС розповіли, що під час гасіння пожежі врятували їжака.

Тваринку напоїли водою та відпустили в безпечному місці.

Зазначається, що наразі на території країни триває ліквідація 26 масштабних пожеж в екосистемах на загальній площі близько 2 тис. 600 га. До гасіння залучені 637 осіб та 156 од. техніки ДСНС.

Як відомо, 20 вересня Київ увійшов в п’ятірку світового рейтингу по забрудненості повітря.

Речниця ДСНС у Київській області Вікторія Рубан повідомила, що зараз у Вишгородському районі є один осередок пожежі.

Днями в Києві між будинками виявили дикого лося.

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