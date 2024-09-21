На Київщині гасять пожежі сухої трави — у ДСНС показали, як рятували їжака з полум’я, фото

На Київщині триває ліквідація пожеж сухої трави. У ДСНС розповіли, що під час гасіння пожежі врятували їжака.
Тваринку напоїли водою та відпустили в безпечному місці.
Зазначається, що наразі на території країни триває ліквідація 26 масштабних пожеж в екосистемах на загальній площі близько 2 тис. 600 га. До гасіння залучені 637 осіб та 156 од. техніки ДСНС.
Як відомо, 20 вересня Київ увійшов в п’ятірку світового рейтингу по забрудненості повітря.
Речниця ДСНС у Київській області Вікторія Рубан повідомила, що зараз у Вишгородському районі є один осередок пожежі.
Днями в Києві між будинками виявили дикого лося.
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