На Дніпропетровщині начальник тилу незаконного нарахував бійцям майже 400 000 грн «бойових»

56 річний майор розробив план заволодіння грошовим забезпеченням військовослужбовців за участь у бойових діях.

На Дніпропетровщині правоохоронці викрили та повідомили про підозру начальнику тилу – заступнику начальника логістики військової частини, який організував схему незаконного нарахування «бойових». Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Слідством встановлено, що 56 річний майор розуміючи обсяг влади і своїх службових повноважень розробив план заволодіння грошовим забезпеченням військовослужбовців за участь у бойових діях на лінії бойового зіткнення, перебуваючи при цьому не на бойовому завданні, а в пункті постійної дислокації військової частини.

Для реалізації злочинного умислу залучив двох військовослужбовців своєї частини, кухара та начальника складу, котрих в січні та лютому 2024 року включив до списків виплат додаткової винагороди в розмірі 100 000 грн.

Зазначеним військовослужбовцям безпідставно було виплачено майже 400 000 грн., чим заподіяно збитків державі на вказану суму. Частину коштів із зазначених виплат у розмірі 85 000 грн було передано підозрюваному на його вимогу.

Начальнику тилу інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 191 КК України).

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