Практика судів
  1. В Україні

На Дніпропетровщині начальник тилу незаконного нарахував бійцям майже 400 000 грн «бойових»

21:30, 21 вересня 2024
56 річний майор розробив план заволодіння грошовим забезпеченням військовослужбовців за участь у бойових діях.
На Дніпропетровщині начальник тилу незаконного нарахував бійцям майже 400 000 грн «бойових»
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Дніпропетровщині правоохоронці викрили та повідомили про підозру начальнику тилу – заступнику начальника логістики військової частини, який організував схему незаконного нарахування «бойових». Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Слідством встановлено, що 56 річний майор розуміючи обсяг влади і своїх службових повноважень  розробив план заволодіння грошовим забезпеченням військовослужбовців за участь у бойових діях на лінії бойового зіткнення, перебуваючи при цьому не на бойовому завданні, а в пункті постійної дислокації військової частини.

Для реалізації злочинного умислу залучив двох військовослужбовців своєї частини, кухара та начальника складу, котрих в січні та лютому 2024 року включив до списків виплат додаткової винагороди в розмірі 100 000 грн.

Зазначеним військовослужбовцям безпідставно було виплачено майже 400 000 грн., чим заподіяно збитків державі на вказану суму.  Частину коштів із зазначених виплат у розмірі 85 000 грн було передано підозрюваному на його  вимогу.

Начальнику тилу інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 191 КК України).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Для суддів пропонують запровадити психологічну підготовку

В Офісі Президента фіналізували стратегію розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2024-2029 роки.

Військові командири будуть відповідати за певні злочини підлеглих – парламент схвалив за основу законопроект

Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект, за яким військовий командир підлягатиме кримінальній відповідальності за будь-який злочин, передбачений статтями 437-439, 442, 442-1 КК, скоєний підлеглим.

Військове командування уповноважать обстежити укриття усіх форм власності і забезпечити безперешкодний доступ до них населення – схвалено законопроект

Комісійні обстеження військовим командуванням об’єктів підземного простору різного призначення усіх форм власності можуть стосуватися, у тому числі, усіх будинків та земельних ділянок приватної форми власності, багатоповерхових будинків, які належать співвласникам на праві спільної сумісної власності.

В Україні можуть створити Нацкомісію з питань психічного здоров’я, а роботодавців зобов’язати запровадити служби охорони психічного здоров’я

Михайло Радуцький з колегами пропонує, аби діяльність Національної комісії з питань психічного здоров’я фінансувалася як з державного бюджету, так і за рахунок донорів.

Данило Гетманцев вважає, що у проекті бюджету на 2025 рік треба розібратися з показником інфляції, який відрізняється від прогнозу Нацбанку

За даними Нацбанку інфляція на кінець 2025 року складатиме 6,6%, а у проекті бюджету – 9,5% – Данило Гетманцев вважає, що потрібно усунути потенційний конфлікт.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Світлана Хома
    Світлана Хома
    суддя Господарського суду Тернопільської області