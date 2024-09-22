У Дарницькому районі Києва загорівся трав'яний настил, фото

Горів травʼяний настил та очерет на відкритій території.

Джерело фото: ДСНС

Вогнеборці ліквідували пожежу трав’яного настилу у Дарницькому районі столиці. Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України у місті Києві, у неділю 22 вересня о 12:34 надійшла інформація про пожежу на вулиці Левадній, у Бортничах.

Як зазначається, горів травʼяний настил та очерет на відкритій території.

Вогнеборцям вдалося ліквідувати пожежу о 16:59 на площі 1 500 кв. м.

Жертв чи постраждалих немає. Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

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