У Києві покарали водія Mercedes-Benz, який не надав перевагу в русі поліцейським — відео

У столиці притягнули до відповідальності порушника ПДР.

В Оболонському районі Києві покарали водія автомобіля Mercedes-Benz, який не надав перевагу в русі службовому транспортному засобу, чим створив аварійну обстановку.

Як повідомила Патрульна поліція Києва, поліцейські провели з чоловіком профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому та склали на нього протокол за ч. 5 ст. 122 (Створення аварійна обстановки) КУпАП.

У поліції нагадали, що аварійна обстановка — це ситуація, коли інші учасники дорожнього руху були вимушені різко змінити швидкість, напрямок руху чи вжити інших заходів для забезпечення власної безпеки чи безпеки інших громадян.

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