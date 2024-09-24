21-річна дівчина намагалась вивезти до Угорщини старовинну скрипку, фото

Музичний інструмент, датований 1946 роком, перевозила серед особистих речей дівчини.

Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

У вівторок, 24 вересня, в пункті пропуску «Вилок» прикордонники Мукачівського загону спільно з митниками запобігли вивезенню з України скрипки Albert Schlegel Markneukirchen, яка можливо становить культурну чи історичну цінність. Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Зазначається, що музичний інструмент, датований 1946 роком, перевозила серед особистих речей 21-річна громадянка України. Дівчина прямувала до сусідньої Угорщини.

Прикордонники додали, що виявлену скрипку вилучили та передали для проведення експертизи.

Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Раніше ми писали, що з України намагалися вивезти скрипку Страдіварі.

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