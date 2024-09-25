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У Черкасах медики виявили у шлунку чоловіка шість гайкових ключів, фото

08:38, 25 вересня 2024
Медики дістали з тіла українця шість гайкових ключів.
У Черкасах медики виявили у шлунку чоловіка шість гайкових ключів, фото
Джерело фото: Відділення торакальної хірургії
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У Черкасах лікарі врятували пацієнта, у тілі якого виявили 6 гайкових ключів. Випадок стався ще минулого місяця, чоловіка уже виписали з лікарні. Про те, як інструменти опинилися всередині чоловіка – не відомо.

Про це повідомили представники відділення торакальної хірургії Черкаської обласної лікарні.

За словами медиків, незвичайний випадок стався у серпні. Пацієнта госпіталізували з флегмоною шиї, розривом стравоходу на рівні глотки та середньої третини, тотальним медіастинітом, емпіємою плеври з правого боку, сторонніми тілами та опущенням шлунку.

Лікарі також оприлюднили рентгенівські світлини, де видно інструменти.

 

Джерело фото: Відділення торакальної хірургії

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