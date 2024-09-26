Практика судів
  1. В Україні

У поліції Києва показали наслідки нічної ворожої атаки дронами, фото

12:19, 26 вересня 2024
Бойова робота в повітряному просторі Києва на його підступах велася протягом 5 годин.
У поліції Києва показали наслідки нічної ворожої атаки дронами, фото
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як писала «Судово-юридична газета», у ніч на 26 вересня російські окупанти знову атакували столицю та інші міста Україну дронами.

Київська міська військова адміністрація повідомила, що Сили протиповітряної оборони зафіксували, що загалом в напрямку столиці прямувало понад півтора десятка ворожих безпілотників. Бойова робота в повітряному просторі Києва на його підступах велася протягом 5 годин.

У КМВА зазначили, що за даними оперативного зведення, в Печерському районі через уламки сталася розгерметизація газової труби в житловому будинку. Крім того, повідомлялося про пошкодження близько 20 автомобілів.

У поліції Києві повідомили, що правоохоронці працюють на місці падіння уламків та збирають докази чергового воєнного злочину рф.

«Внаслідок атаки двоє людей постраждали: чоловік отримав поранення, у його дитини гостра реакція на стрес», - відмітили у поліції.

 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суддя може розміщувати і коментувати у соцмережах лише ту інформацію, використання якої не завдає шкоди авторитету судді та судової влади – Кодекс суддівської етики

Суддя має уникати публічних коментарів щодо справ, які перебувають у провадженні – що прописали у Кодексі суддівської етики.

«Кредит» Україні у 35 млрд євро за рахунок заморожених активів рф буде прив’язаний до реформ, — Роксолана Підласа

Умови реформ для надання Україні 35 млрд євро будуть викладені в Меморандумі про взаєморозуміння між Україною і Єврокомісією.

В Україні планують створити Єдиний державний реєстр військовослужбовців

У кожного військовослужбовця буде унікальний ідентифікатор.

Як з ВАКС намагаються зробити частину «конвеєру» у справі викривача-Кубракова і використати для легалізації дерибану державної землі

Вищий антикорупційний суд як «безмовний підписант»: якою НАБУ бачить роль ВАКС у справі за заявою викривача-Кубракова, і чому суд прагнуть використати для проштовхування інтересів столичного забудовника.

У Раді заявили, що економічне бронювання дозволить у разі зміни обстановки забезпечити ЗСУ новими військовими, бо чоловіки вийдуть з «тіні»

На думку заступника голови комітету Олексія Мовчана, завдяки економічному бронюванню частина людей вийде «з тіні» і повернеться на роботу, «а коли ж держава скаже, що не може далі бронювати, а треба на фронті замінити нинішніх військових, то ця людина піде й не ховатиметься».

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталя Кузьменко
    Наталя Кузьменко
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Світлана Яковлєва
    Світлана Яковлєва
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Тетяна Ковальчук
    Тетяна Ковальчук
    суддя Господарського суду Чернівецької області