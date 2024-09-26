У Києві покарали водія, який не надав перевагу в русі мотопатрулю — відео

У столиці притягнули до відповідальності порушника ПДР.

У Шевченківському районі Києва мотопатрульні зупинили транспортний засіб Hyundai, водій якого не надав перевагу в русі транспортним засобам, які рухалися головною дорогою, чим створив аварійну обстановку. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Києва.

Зазначається, що правоохоронці провели з керманичем профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому та склали на нього відповідні адмінматеріали.

У поліції нагадали, що дорожній знак 2.3 «Головна дорога» надає право першочергового проїзду транспортних засобів на нерегульованих перехрестях. Знак встановлюється перед перехрестям або вузькою ділянкою дороги, а також на початку головної дороги.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.