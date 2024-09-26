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Поблизу кордону з Польщею виявили схрон вогнепальної зброї, фото

23:39, 26 вересня 2024
Прикордонники помітили деталі гвинтівки, які виднілися з-під землі.
Поблизу кордону з Польщею виявили схрон вогнепальної зброї, фото
Джерело фото: dpsu.gov.ua
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Патрулюючи українсько-польську ділянку кордону, військовослужбовці виявили за лінією інженерних споруд місце схрону вогнестрільної зброї часів І Світової війни. Про це повідомили у ДПСУ.

Як зазначається, прикордонники помітили деталі гвинтівки, які виднілися з-під землі.

Місце виявлення взяли під охорону та викликали співробітників Нацполіції та ДСНС.  

«Загалом із землі дістали 4500 набоїв та 3 ручні гранати. Крім того, у схроні знаходилось 75 одиниць 7,62-мм гвинтівок Мосіна», - повідомляють у Держприкордонслужбі.

Джерело фото: dpsu.gov.ua

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