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У Дії тимчасово закрили бронювання від мобілізації

11:32, 20 жовтня 2024
На порталі Дія призупинили бронювання від мобілізації.
У Дії тимчасово закрили бронювання від мобілізації
Фото: minprom.ua
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На порталі «Дія» була призупинена можливість бронювання працівників від мобілізації як мінімум до 15 листопада.

При спробі подати заявку на бронювання працівника на сторінці сервісу «Бронювання працівників», користувач отримує наступне повідомлення: «Послуга тимчасово закрита. До 15 листопада триватиме аудит заброньованих військовозобовʼязаних. Повідомимо про відновлення сервісу, тож стежте за оновленнями».

Раніше повідомлялося, що Кабмін ухвалив рішення щодо часткового зупинення дії критеріїв бронювання до 15 листопада.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», низка неурядових організацій та підприємств, які займаються політичними питаннями і отримують іноземне фінансування, мають повне – на 100% – бронювання від мобілізації. Наказом від 21 червня 2024 року Урядом було затверджено перелік представництв донорських установ, виконавців проектів міжнародної технічної допомоги, неурядових організацій, які отримали право на бронювання до 100% своїх співробітників. Їх віднесли до «критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період».

Судячи з затвердженого Урядом переліку, значна частина цих організацій займається питаннями формування політики в Україні, дослідженнями громадської думки, опитуваннями, аналізом виборчих процесів тощо.

Наразі невідомо, чи буде Кабміном переглянуто також і цей перелік.

Також ми писали, що підприємства стикнулися з ігноруванням запитів на статус критичності, щоб продовжити дію бронювання співробітників.

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Дія бронювання

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