Європарламент погодив надання Україні кредиту на €35 мільярдів

Підтримка дозволить забезпечити військові витрати.

Європейський парламент підтримав надання Україні кредиту в розмірі до 35 мільярдів євро. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Це важливий внесок ЄС у межах $50 млрд кредиту G7 з використанням прибутків від заморожених російських активів, який допоможе покрити нагальні фінансові потреби України», — наголосив очільник Уряду.

Також £2.26 млрд у межах цього ж кредиту G7 надасть Велика Британія.

«Така бюджетна підтримка дозволить забезпечити військові витрати, зокрема на протиповітряну оборону, артилерію та необхідне обладнання.

Вдячні нашим партнерам з ЄС та Великої Британії за беззаперечну підтримку України в боротьбі проти російської агресії» — підкреслив Денис Шмигаль.

Як зазнає Європарламент, кредит буде надано до кінця 2025 року. Його буде виплачено за рахунок майбутніх доходів від заморожених російських активів.

Однак єврокомісар Дідьє Рейндерс наголосив, що Україна отримає кошти від ЄС під конкретні політичні умови, які будуть встановлені в рамках Меморандуму про взаєморозуміння з Україною.

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