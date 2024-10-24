$3000 з ухилянта за 3 групу інвалідності – у Львові на хабарі погоріла лікарка, фото

Під час обшуків на робочому місці у лікарки виявили понад 2 мільйони в гривневому еквіваленті та чорнові записи.

На Львівщині правоохоронці ліквідували ще одну схему ухилення від мобілізації. У результаті комплексних заходів викрито завідувачку відділення одного з медзакладів Львова. Про це повідомило управління СБУ у Львівській області.

За даними прокуратури, лікар-алерголог, будучи заввідділенням однієї з лікарень Львова, вимагала у чоловіка призовного віку неправомірну вигоду за «вирішення питання» щодо отримання ним ІІІ-ї групи інвалідності.

Вартість послуг становила 3 тисячі доларів США з особи.

У СБУ зазначили, що за ці кошти фігурантка гарантувала клієнту вплинути на посадовців обласної МСЕК для прийняття ними «потрібного» рішення.

«На підставі таких фейкових документів утікачі мали змогу не тільки ухилитися від призову на військову службу, а й безперешкодно виїхати за кордон», - заявили у СБУ.

Правоохоронці задокументували протиправні дії фігурантки та викрили її «на гарячому» після чергового отримання хабаря.

Під час обшуків на робочому місці у неї виявлено понад 2 мільйони в гривневому еквіваленті, чорнові записи та інші докази протиправної діяльності.

Вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру.

У СБУ додали, що триває слідство для встановлення та притягнення до відповідальності усіх учасників протиправної діяльності.

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