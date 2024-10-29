Двоє ухилянтів заплатили по $10 000 за гумовий човен з одним веслом, щоб перепливти Тису – відео

Двох чоловіків, які намагалися перетнути кордон з Угорщиною, затримали.

Джерело фото: Главком

Двоє чоловіків намагалися незаконно перетнути кордон з Угорщиною, використовуючи надувний човен, але були затримані неподалік від річки Тиса. Зловмисники вирішили скористатися анонімним каналом в одному з месенджерів, заплативши по $10 000 за маршрут, гумовий човен та один весло з фанери. Як виявилося, балони човна були закупорені звичайними лампочками, що викликало сумніви щодо його надійності. Про це повідомили в ДПСУ,

На порушників складено протоколи про адміністративні правопорушення, і наразі триває розслідування для встановлення всіх осіб, причетних до цієї справи.

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