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У Києві завершився сезон кінних поліцейських патрулів, фото

07:18, 3 листопада 2024
Столична кавалерія на 18 конях щодня працювала у паркових зонах протягом теплих місяців року.
У Києві завершився сезон кінних поліцейських патрулів, фото
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У Києві патрульні кавалерійської роти завершили сезон. Як повідомили у поліції, протягом теплих місяців року столична кавалерія на 18 конях щодня працювала у паркових зонах.

Патрульні стежили за правопорядком під час проведення масових заходів та патрулювали віддалені частини парків, де не може проїхати автомобіль.

Окрім того, серед іншого, кавалеристи опрацьовували повідомлення, які надходили на спецлінію 112 та виявляли осіб, які перебували в розшуку.

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поліція Київ

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