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У Києві уламки шахедів пошкодили дорожнє покриття, електромережі, будинки — фото

08:17, 3 листопада 2024
У Шевченківському районі столиці внаслідок падіння уламків пошкоджено дорожнє покриття, опора освітлення та електродроти.
У Києві уламки шахедів пошкодили дорожнє покриття, електромережі, будинки — фото
Фото: КМВА
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У ніч на 3 листопада рф кількома хвилями атакувала Київ шахедами. Уламки дронів впали в трьох районах столиці. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Як стало відомо, шахеди заходили на місто різними курсами і знову на малих висотах. Протягом ночі повітряна тривога в місті оголошувалася двічі і сумарно тривала пʼять з половиною годин.

Сили оборони знищили усі шахеди, які загрожували столиці. Зафіксовано падіння уламків в Шевченківському та Голосіївському районах. Виникли пожежі, які ліквідували. 

Також у Шевченківському районі пошкоджено дорожнє покриття, опору освітлення та електромережі.

"В щонайменше пʼяти будівлях вибуховою хвилею пошкодженно скління вікон, вхідні групи. Пожежі та постраждалих — немає", - додали у КМВА.

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Київ шахеди КМВА

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