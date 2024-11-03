У Києві через атаку російських БПЛА пошкоджено корпус КНУ імені Шевченка, фото

Будівля інституту КНУ пошкоджена уламками російських БПЛА.

Джерело фото: facebook.com/IMV.IIR

У ніч на 3 листопада у Києві під час атаки російських безпілотників було пошкоджено гуртожиток та корпус Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Про це повідомили на Facebook-сторінці Навчально-наукового інституту міжнародних відносин КНУ.

«Сьогодні внаслідок ворожої атаки постраждав наш Інститут. Навчальний корпус та гуртожиток зазнали пошкоджень», - заявили у інституті.

Йдеться про корпус, де розташовані Навчально-науковий інститут міжнародних відносин та Навчально-науковий інститут журналістики.

Зазначається, що студентів інституту цього тижня, від 4 до 9 листопада, переводять на дистанційне навчання.

Джерело фото: facebook.com/IMV.IIR

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