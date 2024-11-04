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У Києві нетверезий водій Audi під час комендантської години влетів у автомобіль військового, фото

13:39, 4 листопада 2024
В результаті ДТП військовослужбовець та пасажирка автомобіля «Audi А5» отримали травми.
У Києві нетверезий водій Audi під час комендантської години влетів у автомобіль військового, фото
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У Києві правоохоронці повідомили про підозру 33-річному водієві автомобіля «Audi А5», який 3 листопада, в період дії комендантської години, скоїв ДТП на просп. Берестейському.

Як повідомила Київська міська прокуратура, водій автомобіля «Audi А5» завчасно не побачив «Mitsubishi L200» у своїй смузі, здійснив з ним зіткнення та скоїв наїзд на військовослужбовця, який перебував біля машини.

В результаті ДТП 37-річний військовослужбовець та 36-річна пасажирка автомобіля «Audi А5» з численними травмами були госпіталізовані до лікарні.

«Прилад «Драгер» зафіксував у водія «Audi А5» 2,4 проміле алкоголю», - заявили у прокуратурі.

Тепер водієві загрожує до трьох років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.

Раніше ми писали, що у Голосіївському районі Києва 4 листопада сталася ДТП — автобус зіткнувся із ще 3 машинами.

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ДТП Київ п'яне ДТП

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